Юморист Валерий Пономаренко впервые появился на публике после смерти брата-близнеца

Ни для кого не секрет, что долгое время юморист Александр Пономаренко боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. В конце прошлого года Валерий Пономаренко сообщил о смерти брата-близнеца. Комик не скрывает, что кончина родственника стала для него настоящей трагедией. Вот почему он долгое время не появлялся на публике. Однако недавно артист был замечен в Ярославле на фестивале детского и семейного кино.

По словам Валерия, сейчас он старается гастролировать сольно и придумывать новые программы. Юморист понимает, что зрители привыкли видеть его на сцене вместе с братом. Публика так же, как и сам Валерий, еще не смирилась со смертью Александра.

«Моя программа выстроена так, будто нас на сцене двое. Привычка, что есть дуэт, еще не преодолена ни зрителями, ни мной», — цитирует PROZVEZD слова юмориста.

Также Валерий добавил: в сложившейся ситуации он не остался в одиночестве. Юмориста всячески поддерживают коллеги, в числе которых Владимир Винокур и Николай Бандурин.

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