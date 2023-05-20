Стало известно, как живет Валерий Пономаренко после смерти брата

Александр Пономаренко ушел из жизни 24 декабря 2022 года. Причиной был рак желудка, с которым многие годы боролся артист.

Родной брат Валерий, с которым у Александра был юмористический дуэт, теперь поет песни в одиночку, пишет Woman.ru.

«Саша оставил после себя большое наследие замечательных песен. И в память о нем зритель хорошо реагирует», — рассказал Николай Бандурин.

Бандурин отметил, что теперь Валерий планирует устроить творческий вечер в память о брате. Вероятно, это будет моноспектакль и рассказы о самом личном.

Сейчас Валерий Пономаренко пытается привыкнуть к совместной работе с другими артистами.

«Они и с Сашей все время писали. Саша всегда играл виртуозно играл в свою балалайку, Валера на гитаре. Теперь он занимается по несколько часов в день на музыкальном инструменте. Работа для него стала способом отвлечься, забыться. Но он молодец, справляется», — пояснил Николай Бандурин о состоянии Валерия Пономаренко.