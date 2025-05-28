Юморист Роман Постовалов опроверг, что жена соблазнила его в молодом возрасте

Бывший участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов в интервью для Леди Mail рассказал о своей семейной жизни и с юмором прокомментировал ходившие о нем слухи. СМИ сообщали о том, что жена соблазнила его в молодом возрасте.

Артист решил развеять миф о том, что его жена Галина познакомилась с ним, когда он был курсантом.

«Мы вместе со времен, когда я закончил институт и служил в институте МВД, и мы познакомились там. Это не имеется в виду, что это с институтских времен, когда я был студентом или курсантом. А то по интернету ходят нелепые слухи о том, что моя жена, работая в институте, соблазнила меня как курсанта — ну, нет», – поделился звезда.

Мужчина отметил, что на тот момент они были – два взрослых человека, которые познакомились на работе.

На вопрос о формуле счастливого союза Постовалов ответил с характерным ему юмором:

«Рассказать, к сожалению, не могу, потому что это ведь секрет. А если я расскажу, он перестанет быть секретом», – отметил он.

Роман признался, что супруга не только поддерживает его, но и иногда подкидывает удачные шутки для выступлений.

Особенно артист гордится своей дочерью Соней, которая добилась успехов в конном спорте. Он рассказал, что прошел все стадии отца ребенка-спортсмена – от общения с тренерами до больших денежных вложений.

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