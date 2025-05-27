Актриса Дарья Повереннова опубликовала в соцсетях редкое фото с мужем Андреем

Актриса Дарья Повереннова, известная по роли в культовой «Бригаде», поделилась в соцсетях фотографией из совместного путешествия. Звезда и ее супруг Андрей побывали в Выборге и остались довольны поездкой.

На снимке Дарья позировала рядом с любимым на фоне Выборгского замка. Они были тепло одеты, но выглядели радостными. Актриса поделилась эмоциями в личном микроблоге.

«Я осталась под мощнейшим впечатлением от его посещения и очень приятное послевкусие от посещения Выборга. Вот только не успели в замок попасть...Значит, вернемся», – написала звезда.

Повереннова встретила своего избранника – Андрея Шаронова, ректора Московской школы управления «Сколково» в 41 год. Актриса уже смирилась с мыслью о жизни без отношений, но судьба распорядилась иначе. Их познакомили общие друзья на одном из спектаклей с участием Дарьи. Мужчина подарил артистке букет лилий и очаровал ее. В 2021 году они поженились.

Напомним, что у Дарьи есть 32-летняя дочь Полина от брака с режиссером Александром Жигалкиным – сейчас она живет в Южной Корее. У Шаронова тоже двое детей – Дарья и Никита – от предыдущего брака. Несмотря на насыщенную работу, пара находит время для совместных путешествий.

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