Юморист Пономаренко рассказал о секрете своей молодости

Юморист Пономаренко признался, что омолаживается благодаря холодной воде, об этом сообщает PROZVEZD.

В этом году Валерию Пономаренко исполнилось 56 лет. Несмотря на свой возраст, юморист отлично выглядит. Он рассказал, что часто слышит комплименты от поклонников. По словам артиста, все дело в том, что он разработал собственные процедуры, которые помогают ему омолаживаться.

«Я перепробовал кучу всего: и в качалку ходил, и большим теннисом занимался, и бадминтоном. А потом остановился на комплексе упражнений, которые стараюсь выполнять каждый день. В этот комплекс входят, например, упражнения из йоги, которые мне нравятся», — рассказал он.

Пономаренко признался, что регулярно обливается ледяной водой. По его словам, он еще в детстве увлекся моржеванием.

«Обливания холодной водой очень полезны для всего организма в целом. Есть разные способы обливания, есть противопоказания... Например, кому-то на голову лить воду нежелательно. Но в целом обливания полезны всем», — объяснил Пономаренко.

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