Петрушка и лимон: Ангелина Вовк раскрыла неожиданный рецепт молодости

Ангелина Вовк на днях отпраздновала свое 81-летие, что не скажешь по внешнему виду. Телеведущая остается молодой и энергичной несмотря на года. Именно поэтому она решила поделиться секретами молодости.

Ангелина Михайловна призналась, что любит использовать народные средства, так как они действительно помогают. В беседе с журналистами mk.ru она рассказала, что каждое утро начинает с горячей воды с лимоном, что стимулирует работу организма.

Кроме того, она регулярно заваривает чай с шалфеем, который рекомендует всем женщинам, так как он является природным аналогом женского гормона эстрогена. Чай с листьями малины, смородины или чабреца сможет очистить клетки от токсинов.

Что касается ухода за лицом, Вовк заваривает петрушку, процеживает и хранит в холодильнике. Утром она использует это для протирания лица, что придает ей ощущение свежести и утренней прохлады.

Знаменитость добавила, что также тщательно следит за весом и соблюдает здоровый рацион питания.

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