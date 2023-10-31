Юморист Петросян высмеял интеллектуальные способности Ольги Бузовой

Комик Евгений Петросян выступил на концерте, посвященном 60-летию творческой деятельности в КЦ «Строгино». Юморист решил пошутить над интеллектуальными способностями Ольги Бузовой.

Юморист вспомнил слухи о прививках, когда в обществе начали говорить о возможном чипировании.

«После введения чип проникает в мозг, присасывается там и контролирует человека. Многих уже чипировали, только Ольгу Бузову не смогли, чип не нашел, к чему присосаться», — цитирует Петросяна News.ru.

Затем юморист затронул тему повышения рождаемости и улучшения демографии.

«Каждой женщине надо помогать родить, именно это я сказал мужу соседки, который застукал нас в постели», — сказал юморист в одной из миниатюр.

Петросян отметил и свой вклад в демографию — в 74 года он стал отцом во второй раз. Его супруга Татьяна Брухунова родила сына Вагана.

Татьяна Брухунова моложе юмориста Евгения Петросяна на 44 года. Она занимает пост директора его театра. Пара расписалась в декабре 2019 года.

Напомним, звездная пара прикладывает много сил к его воспитанию и развитию Вагана, но в детский сад его в ближайшее время отдавать не планируют.