Юморист Мусагалиев рассказал о будущем КВН после смерти Маслякова

Юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев высказался о будущем КВН после смерти руководителя передачи Александра Маслякова. В беседе с дизайнером Артемием Лебедевым звезда предположил, что КВН не исчезнет, но угаснет.

По мнению комика, передача будет продолжаться и радовать зрителей. Но само движение изменится с уходом мэтра.

«Как движение, мне кажется, немножко поугаснет», — заявил он.

Азамат также отметил, что раньше цель участников КВН была «успеть поиграть при Маслякове». Как теперь быть молодежи, он не понимает.

«Александр Васильевич еще вел эту передачу. И нам безумно повезло, это сильный мастер», — добавил юморист.

Напомним, что прощание с Александром Масляковым прошло 11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве. Присутствовали родные и друзья знаменитости, а также журналисты и поклонники. Никто не мог сдержать эмоций, особенно члены семьи мэтра. Внучка в какой-то момент поспешила скрыться из зала, а вдова не могла остановить слезы.

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