Все придумала? Рассказывающая о встрече с инопланетянами Катя Лель попалась на лжи

Певица Катя Лель прошла проверку на полиграфе и ответила на вопросы о встрече с инопланетянами. Детектор лжи показал, что артистка говорит неправду по поводу внеземных цивилизаций.

Уже на протяжении нескольких лет исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказывает о том, что видела и даже контактировала с пришельцами. Она делилась, что они украли ее коренные зубы. Произошло это, по ее словам, в 16-летнем возрасте. Также Катя призналась, что из-за этой встречи с инопланетянами у нее появился дар исцеления.

Верят рассказам певицы не все. Многие уверены, что Лель все выдумала. Проверить правдивость слов артистки решили и на шоу МУЗ-ТВ «Сплетни-шейкер». Ее подключили к полиграфу и стали задавать вопросы про пришельцев. По данным прибора, Катя врет по поводу того, что видела представителей внеземных цивилизаций.

«Катя верит, что есть что-то внеземное. Но здесь по полиграфу это не подтверждается», - заявил эксперт.

Отметим, что Катя иногда делает и предсказания. Например, она рассказывала, что русский язык станет мировым.

Ранее Катя Лель прекратила судебные разбирательства с Отаром Кушанашвили.