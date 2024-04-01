Юморист Морозов рассказал о неудачной шутке про пожилых, страдающих Альцгеймером. Об этом сообщает Абзац.

В международный день смеха, который отмечается 1 апреля, юморист Александр Морозов вспомнил о неудачной шутке. По словам артиста эстрады, ему в соцсетях попался мем с именами старушек, которые страдают от болезни Альцгеймера. Этим роликом он решил поделиться с другом.

«А в ответе приходит: „Ты что делаешь! У меня же маму так зовут и у неё Альцгеймер“. Конечно, я начал извиняться, говорить, что забыл, как зовут его маму. И это правда, я не хотел обидеть человека, ведь это мой друг, но так получилось», — объяснил юморист.

Морозов посоветовал всем, кто неудачно подшутит над знакомыми 1 апреля, искренне извиниться за сказанное.

Ранее мы писали о том, что юморист Морозов рассказал, как Брухунова ухаживает за Петросяном. По словам артиста, молодая супруга дает ему таблетки на репетициях.