«Дает ему таблеточки»: юморист Морозов рассказал, как Брухунова ухаживает за Петросяном

Юморист Морозов запустил информацию о том, что Брухунова ухаживает за Петросяном. Об этом он рассказал в шоу «Ты не поверишь!».

Накануне стало известно о том, что Евгений Петросян поскользнулся и упал во время прогулки. Врачи диагностировали у него сложный перелом предплечья и назначили операцию.

При этом супруга юмориста в момент происшествия находилась на отдыхе в Китае. Она не спешила возвращаться в Россию и попала под шквал критики из-за безразличия к травме супруга.

Однако на защиту Татьяны Брухуновой встали коллеги Петросяна. Александр Морозов признался, что женщина постоянно следит за состоянием здоровья супруга.

«Мы на репетициях когда сидим, Танечка тихонечко подходит, дает ему какие-то таблеточки или витаминчики. Следит за этим строго», — объяснил он.

Юморист отметил, что Брухунова не прекратила отпуск из-за того, что травма, полученная Петросяном, не очень серьезная.

«Танечка в Китае. Почему я еще спокоен? Если бы что-то было серьезное, конечно же Татьяна была бы здесь», — добавил Морозов.

Ранее мы писали о том, что Евгений Петросян не будет отменять концерт на фоне слухов о болезни.