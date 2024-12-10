Юморист Михаил Галустян вышел в свет с женой Викторией и 12-летней дочерью

Юморист Михаил Галустян впервые за долгое время вышел в свет с семьей. Он появился на премьере фильма «Баба Яга спасает Новый год» в компании жены Виктории и младшей дочери Элины. Фото опубликовали в социальных сетях.

На красной дорожке Галустян позировал фотографам в повседневном образе — на нем была оранжевая водолазка и джинсовая куртка коричневого цвета, а также черные брюки. А его спутницы выбрали парные наряды. Виктория и Элина были в белых кофтах и черных штанах. Жена Михаила дополнила образ серебряными украшениями.

Отметим, что у Михаила и Виктории есть еще одна дочь. Однако 14-летняя Эстелла предпочла пропустить премьеру новогодней сказки.

Ведущий шоу «Звезды в джунглях» счастлив в браке уже много лет. Викторию Галустян встретил в Краснодаре, когда приехал туда на гастроли. На тот момент девушке было всего 17 лет, но юмориста это не остановило. Свадьбу они сыграли в 2007 году.

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