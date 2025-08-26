Юморист Михаил Галустян воссоединился с экс-женой Викторией на 15-летии дочери

Юморист Михаил Галустян отметил вместе с бывшей женой день рождения дочери. Виктория поделилась семейными кадрами в Сети, на которых был и артист. Напомним, что они сообщили о разводе весной 2025 года.

После расставания Михаил и Виктория смогли сохранить хорошие отношения ради детей. Бывшие супруги продолжают общаться и встречаться на семейных праздниках. Так, Галустян пришел на торжество в честь 15-летия Эстеллы. На фото, которым поделилась экс-жена юмориста, именинница позировала рядом с родителями и сестрой.

Отметим, что наследница Михаила Галустяна ведет непубличный образ жизни. Неизвестно, чем она занимается. Пока девочка не стремится попасть в шоу-бизнес, как звездный отец.

Михаил и Виктория прожили в браке около 18 лет. Причину расставания они не озвучивали. Ходили слухи, что у артиста был роман с другой женщиной, но он эту информацию опровергал. Галустян публично благодарил экс-супругу за прожитые вместе годы и отмечал, что они оба начали новую главу своей жизни.

