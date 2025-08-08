45-летний Михаил Галустян покинул ресторанный проект из-за убытков

45-летний актер и шоумен Михаил Галустян покинул ресторанный проект. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, уход из проекта связан с убытками. В публикации говорится, что его заведение закончило 2024 год с отрицательной прибылью. Она составила минус 3,3 млн рублей.

«Звездач» пишет, что общая стоимость ресторанов снизилась до минус 29,7 млн. При этом выручка еще в 2022 году достигала 30,4 млн. Последующие годы она упала до нуля.

