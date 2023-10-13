Юморист Максим Галкин* отреагировал на слухи о переезде в Ригу

Несколько дней назад в Сети появились кадры, на которых запечатлен человек похожий на Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в аэропорту Израиля. После этого начали распространяться слухи об отъезде юмориста из страны, однако он их опроверг.

Пользователи соцсетей начали говорить о том, что артист уехал в Латвию с гастролями. Якобы он сейчас находится в Риге, хотя ранее утверждал, что не бросит страну, на которую напало 7 октября палестинское движение ХАМАС.

В своем личном блоге шоумен показал, что он сидит во дворе своего дома в Кесарии. Сейчас у него там нет концертов, выступления в Латвии будут только летом следующего года, а ближайшие гастроли запланированы в 20-х числах, отметил он.

Артист также рассказал, что занимается гуманитарной помощью.

«Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь», — рассказал он.

Максим Галкин* и Алла Пугачева переехали в Израиль в 2022 году. Супруга юмориста лишь раз возвращалась в Россию, чтобы проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным.

Напомним, ранее юморист заявил что его аккаунт в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) атаковали после слов про Израиль. В Сети появились кадры, на которых юморист со своей семьей уезжает из Израиля. Снимки разозлили общественность — люди раскритиковали артиста, обвинив в лицемерии. Однако юморист объяснил своим подписчикам, что ни он, ни его супруга Алла Пугачева, ни дети Гарри и Лиза никуда не уехали.

*(Признан иноагентом на территории РФ)