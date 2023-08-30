Юморист Максим Галкин* прокомментировал отмену концерта в Эстонии

Юморист Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) записал видеообращение к поклонникам, подтвердив, что его ближайший концерт в Эстонии был отменен. Он поблагодарил поклонников за поддержку и удивился злорадным комментариям, которые оставили по этому поводу некоторые россияне и его экс-коллеги.

Супруг Аллы Пугачевой отметил, что редко читает что-то о себе в Сети, но все-таки иногда просматривает новостную ленту. По его словам, он сильно удивился, что его неудавшееся выступление настолько взбудоражило отечественные СМИ. В том числе он не ожидал увидеть высказывания по этому поводу критика Сергея Соседова.

«Сегодня я посмотрел в интернете – боже мой, кто только не высказался по поводу того, что теперь у меня не будет концертов в Эстонии. Даже от Соседова. Слушайте, я польщен. Спасибо за такой интерес», - подчеркнул артист.

Также Максим Галкин* отметил, что все равно поедет в Эстонию, просто не в сентябре, а уже в феврале. Он пообещал выступить в Таллине 16 числа.

Ранее об уехавшем за границу юмористе высказалась певица Катя Семенова. Она сообщила, что ей жаль его.

*(Признан иноагентом на территории РФ)