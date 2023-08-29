Певица Катя Семенова заявила, что ей жалко Максима Галкина*

Певица Катя Семенова рассказала, что ей жаль уехавшего из России Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), об этом сообщает aif.ru.

Исполнительница песен «Школьница» и «Последнее танго» Катя Семенова высказалась о знаменитостях, покинувших Россию. По ее словам, Максима Галкина*, с которым певица знакома уже давно, ей искренне жаль.

«Если все, что они говорят сегодня про Россию, – правда, если это их истинные убеждения, тогда мне их очень жалко. Это сколько надо было в себе копить эту злобу и ненависть – к стране, к зрителям своим, к простым людям», – рассказала Семенова.

Певица считает, что если позиция юмориста искренняя, то выступая на российских сценах перед зрителями им приходилось прикидываться и замалчивать свои истинные взгляды.

«Если это все они делают искренне, то мне жалко их прошлую жизнь. Потому что жить и врать все время — это невозможно», — объяснила Семенова.

Напомним, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* уехали из России в 2022 году. Супруги обосновались в Израиле вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри.

Ранее мы писали о том, что концерт Максима Галкина* в Таллине отменили без объяснения причин. Организаторы сообщили, что мероприятие, запланированное на 15 сентября, не состоится. Вместо выступления юмориста, всем желающим предложили обменять билеты на концерт группы Rammstein.

*признан иноагентом на территории РФ