Юморист Максим Галкин* поддержал угрозы Андрея Разина в адрес Андрея Малахова

Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) поддержал угрозы продюсера Андрея Разина, направленные в адрес телеведущего Андрея Малахова. Артист отказался от комментариев, но поставил лайк под постом с обвинениями.

Разин уже несколько лет борется за права на песни группы «Ласковый май», однако суд встает на сторону семьи певца Юрия Шатунова. Тем не менее, продюсер не оставляет попыток и то и дело угрожает звездам отечественного шоу-бизнеса, которые используют композиции музыкального коллектива.

Недавно Андрей Разин отдельно обратился в Андрею Малахову, в передаче которого иногда звучат песни «Ласкового мая».

«Хочу еще раз предупредить Андрея Малахова, российское телевидение и другие каналы, а также любого, кто без моего ведома будет использовать мои песни: за использования чужой интеллектуальной собственности вы будете нести материальную, уголовную ответственность и возместите все убытки», - пригрозил продюсер.

Под постом в блоге Разина отметился Галкин*. Ему понравилось заявление экс-представителя «Ласкового мая». Однако развивать эту тему он не стал.

Ранее у Андрея Разина обнаружили долг перед налоговой в размере 864 тысяч рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)