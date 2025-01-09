По счетам придется платить: Андрей Разин задолжал налоговой 864 тысячи рублей

Продюсер Андрей Разин оказался в поле зрения Федеральной налоговой службы. У него накопился внушительный долг, передает Telegram-канал Звездач.

Музыкальному менеджеру принадлежала компания ООО «Фастпэй». Она специализируется на создании и использовании баз данных и информационных ресурсов.

Как выяснили журналисты, у организации накопился долг перед ФНС в размере 864 тысяч рублей. В декабре прошлого года Разин поспешил выйти из состава учредителей.

С какой целью он это сделал, пока не известно. Тем не менее продюсеру, по всей видимости, все равно придется платить по счетам и закрыть долг перед налоговой.

Ранее сообщалось, что московские приставы разыскивают телеведущую Машу Малиновскую. Знаменитость, по данным СМИ, задолжала 125 тысяч рублей за коммунальную услуги.