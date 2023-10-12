Галкин* сообщил, что его аккаунт в Instagram* атаковали после слов про Израиль

Телеведущий и юморист Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что его аккаунт в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подвергся атаке после того, как он высказался о ситуации в Израиле.

Конфликт между Израилем и Палестиной уже несколько дней стал самой обсуждаемой темой общественности. Армия палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковала Израиль, а тот, в свою очередь не только отразил нападение, но и сам перешел атаку. В результате у обеих сторон множество жертв.

На фоне этих событий страну начали массово покидать приезжие. В их числе оказались и звезды российского шоу-бизнеса. В Сети появились кадры, на которых юморист со своей семьей уезжает из Израиля. Снимки разозлили общественность — люди раскритиковали артиста, обвинив в лицемерии.

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен... Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» — написал артист.

Однако юморист объяснил своим подписчикам, что ни он, ни его супруга Алла Пугачева, ни дети Гарри и Лиза никуда не уехали. Шоумен снова обозначил свою позицию в отношении россиян, а через несколько часов выяснилось, что они всей семьей оказались в бомбоубежище.

Когда в Израиле стало спокойнее, он снова вышел на связь. Он напомнил, что у него есть еще и собственный канал в Телеграм. Своим фанатам юморист посоветовал подписаться на него в мессенджере после атаки на страницу в соцсетях.

Напомним, ранее Максим Галкин* дал первое интервью после эмиграции, в котором раскрыл многие аспекты своей нынешней жизни. В том числе он заговорил об отношениях с подругой жены певицей Лаймой Вайкуле. Оказалось, что она не только преподает комику латышский язык, но и довольно часто впускает его к себе пожить. Его супруга Алла Пугачева прекрасно знала, что он гостит у ее коллеги. Более того, именно она его и направляет Вайкуле.

*(Признан иноагентом на территории РФ)