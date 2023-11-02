Юморист Максим Галкин* отменил 16 концертов в Израиле из-за ситуации в стране

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отменил 16 концертов в Израиле из-за ситуации в стране. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В личном блоге юморист рассказал об отмене выступлений в Израиле. Супруг Аллы Пугачевой обратился к местным жителям и заявил, что из-за политической обстановки в стране закрыты концертные площадки. В связи с этим команда Максима решила перенести 16 выступлений на другие даты.

«Мирного нам неба», — резюмировал юморист.

Своим обращением Максим дал понять: возвращаться в Израиль он не планирует до тех пор, пока там не уладится ситуация.

Напомним, что семья артиста покинула страну после начала вооруженного конфликта. По данным СМИ, сейчас юморист вместе с женой и детьми находится на Кипре.

Ранее мы писали о том, что сменивший имидж муж Пугачевой анонсировал концерты в Эстонии. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ