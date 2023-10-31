Сменивший имидж юморист Максим Галкин* анонсировал свои концерты в Эстонии

Сменивший имидж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) анонсировал свои концерты в Эстонии. Об этом сообщает WomanHit.ru со ссылкой на личный блог юмориста.

Супруг Аллы Пугачевой находится в гастрольном туре. У артиста запланированы выступления на Кипре, в Польше и Великобритании. Как выяснилось, в начале 2024 года он отправится в Эстонию и Швецию. Концерты в этих странах пройдут с 16 по 20 февраля. О своих творческих планах Максим рассказал в соцсети.

На связь с подписчиками юморист вышел в новом имидже: он отказался от пышных волос и постригся. Примечательно, что артист записал обращение в ЖК в Лимассоле, в котором он сейчас проживает вместе с семьей.

Ранее Светлана Немоляева рассказала, как Максим Галкин* довел ее до слез. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ