Юморист Игорь Христенко впервые озвучил причину ухода из шоу Евгения Петросяна

Юморист Игорь Христенко впервые рассказал о том, из-за чего ушел из шоу Евгения Петросяна «Кривое зеркало». Оказалось, что он уволился не по собственному желанию. Его выгнали, назвав «бездарностью».

Долгое время Христенко был звездой комедийного проекта своего коллеги. Но в какой-то момент он неожиданно его покинул, что шокировало зрителей. За время работы в программе артист изобразил свыше 100 различных персонажей. Но команда Петросяна решила, что больше он ничего не сможет дать шоу.

«Мне сказали: „Игорь, ты бездарный, мы тебя выгоняем“. У каждого проекта существует свое время жизни, как и у каждого театра. Одни артисты ушли из проекта, вторые, — очевидно, пришла такая пора, что я стал не нужен», — рассказал Христенко в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Со временем юморист отпустил обиду на Евгения Петросяна. Сейчас они поддерживают дружеское общение. Игорь Христенко даже поздравил его с рождением дочери и посоветовал ему стать многодетным отцом.

Ранее Евгений Петросян признался, что в детстве увлекался фотографией.