Юморист Гарик Мартиросян вышел из совместного с Михаилом Галустяном бизнеса

Юморист Гарик Мартиросян вышел из бизнеса, в котором он был соучредителем совместно с коллегой по цеху Михаилом Галустяном. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Речь в данном случае идет о продюсерском центре, созданном Михаилом в 2011 году. Мартиросян стал компаньоном Галустяна только в 2020 году. Что стало причиной неожиданного решения со стороны экс-продюсера Comedy Club, пока неизвестно.

В состав учредителей также входил актер и бывший КВНщик Алексей Новацкий. Однако он вышел из бизнеса спустя всего год после его запуска.

Telegram-каналу далось выяснить, что Мартиросян покинул совместный бизнес две недели назад. При этом, уточняется, что ООО «Продюсерский центр "Галустян"» не испытывал финансовых трудностей. По данным финансового отчета, прибыль компании за 2024 год составила 2,8 миллиона при выручке в 3,1 миллиона.

Ранее мы писали о том, что 45-летний актер и шоумен Михаил Галустян покинул ресторанный бизнес. Сообщается, что уход из проекта связан с убытками.