Павел Воля заявил, что после советов Александра Реввы можно попасть в «дурик»

Вернувшийся в Россию комик и певец Александр Ревва рассказал, как стать уверенным в себе. По его словам, для этого достаточно ежедневно говорить самому себе комплименты.

«Утром просыпаетесь, чистите зубы и прямо в зеркало говорите: «А ты хорош!», «Ты молодец!», «Ты крутой!». По пять-шесть комплиментов. Вы не представляете, что будет через месяц», — заявил 49-летний Ревва в «Шоу Воли», запись которого доступна на Rutube.

При этом ведущий программы Павел Воля усомнился в эффективности аутотренингов по методике Реввы и в шутку предположил, что за такое его жена, гимнастка Ляйсан Утяшева «сдаст в дурик».

Александр Ревва в последнее время редко появлялся на публике. В Сети появились слухи, что он эмигрировал из России. Как оказалось, артист в 2022 году отменил все концерты и вместе с семьей переехал в Испанию. В сентябре Ревва вернулся в Москву и вновь стал активно посещать светские мероприятия, а также снял с продажи свой подмосковный особняк стоимостью 250 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что Ревва выступил на «Песне года». Он вышел на сцену в окружении легко одетых танцовщиц и заявил, что этот мир спасет только любовь.