Юморист Гарик Харламов объяснил популярность КВН в 90-х

Юморист Гарик Харламов объяснил, почему КВН был популярным в 1990-х в России. Дело в том, что в те годы у данной передачи не было конкурентов.

В то время, говорит звезда Comedy Club, КВН аккумулировал в себе всевозможные силы. В 90-х не было юмористических передач, в отличие от современного телевидения, где практически на каждом канале есть подобный контент.

Харламов отметил, что тогда в КВН работали самые лучшие юмористы.

«Все конкретно занимались этой игрой, именно поэтому она была такой крутой, где каждая команда отличалась от другой, это были действительно сильнейшие противостояния», — пояснил шоумен в разговоре с Надеждой Стрелец.

7 августа комик сыграл пышную свадьбу в Москве с актрисой Катериной Ковальчук. На кадрах, опубликованных после торжества, запечатлены звезды шоу-бизнеса и коллеги Гарика по Comedy Club. Известно, что в числе приглашенных гостей были Сергей Бурунов и Денис Дорохов. Также на свадьбе были родственники супругов. Правда, на мероприятии отсутствовала дочь Гарика от предыдущего брака.

Торжество обошлось молодоженам в круглую сумму — на проведение свадьбы они потратили 5 млн рублей.