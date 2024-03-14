Юморист Евгений Петросян скрывал рождение дочери даже от друзей и коллег

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая, заявила, что не знала о рождении дочери у друга и коллеги Евгения Петросяна. Она добавила, что из-за его скрытности она даже не успела еще никак на это отреагировать.

13 марта стало известно о том, что в семье шоумена произошло пополнение. Его жена Татьяна Брухунова родила девочку. Эта новость стала настоящим шоком для поклонников и хейтеров пары, так как супруги не рассказывали ни о планах на второго ребенка, ни о беременности. Из-за этого появилось немало слухов. Например, что малышка появилась на свет от суррогатной матери. Однако избранница Петросяна это отрицает.

Удивлены тому, что комик стал вновь отцом, и его близкие. Так, Регина Дубовицкая, которая работала с ним много лет, даже не подозревала о переменах в его жизни.

«Я не знала об этом, поэтому не поздравила. Поздравлять потом буду!» - призналась юмористка в беседе с PROZVEZD.

Ранее Татьяна Брухунова выступила с объяснениями, почему поклонники ее не видели беременной.