Юморист Евгений Петросян рассказал, что его сын растет театральным человеком. Об этом сообщает Пятый канал.

Евгений Петросян посетил закрытую премьеру фильма «Манюня. Приключения в Москве» и пообщался с журналистами, которые расспросили его о четырехлетнем сыне Вагане. По словам юмориста, мальчик очень любит театр.

«Мой сын очень театральный человек. Он уже очень много спектаклей посещал. И учит своих сверстников как надо вести себя в зале», — рассказал он.

Петросян добавил, что к театру ребенка приучила его мать Татьяна Брухунова, которая регулярно посещает разные постановки.

Отметим, что Евгений Петросян сыграл одну из главных ролей в фильме «Манюня. Приключения в Москве». Он рассказал, что захотел попробовать что-то новое в своей творческой жизни.

«Как говорится „звезды сошлись“», — посмеялся артист.