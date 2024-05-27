«Катастрофические проблемы»: Евгений Петросян пожаловался на профессию юмориста

Артист Евгений Петросян предрек скорый крах сфере юмора в России. Об этом сообщает «Абзац».

Юморист Евгений Петросян рассказал журналистам о том, что на выступления комиков стали гораздо реже ходить. Во многом проблема связана с непростыми временами.

«В юморе сейчас катастрофические проблемы. Ситуация уже не выправится. Жанр будет мутировать или исчезнет. Наполняемость залов снизилась, потому что люди начали побаиваться собираться после трагедии в „Крокусе“», — объяснил он.

По словам Петросяна, отрывки из выступлений сейчас доступны для пользователей Сети, кроме того, часто концерты юмористов показывают по телевидению. Все это позволяет зрителям насладиться выступлениями не посещая концерты.

«Телевидение показывает наши концерты, поэтому многие смотрят их бесплатно. К тому же в зале обязательно находятся 15−30 человек, которые записывают всё на телефон», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Евгений Петросян вышел в свет с женщиной по имени Джульетта.