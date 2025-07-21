Юморист Евгений Петросян ответил на новости о затоплении своего дома во время ливня в Москве

Юморист Евгений Петросян прокомментировал новости о затоплении ЖК «Садовые кварталы». Именно там находится квартира 79-летнего артиста. И если верить звезде «Аншлага», недвижимость от ливня не пострадала. Об этом он рассказал «Абзацу».

В Сети появились кадры из ЖК «Садовые кварталы», на которых очевидцы показали, что из-за дождя в Москве в подъезде образовался «водопад». Так как в жилом доме находится квартира Евгения Петросяна, журналисты связались с ним и узнали, как обстоят дела. По словам юмориста, никакого затопления на самом деле не было.

«Это все глупости. У нас все абсолютно в порядке. На 100% никакой угрозы затопления нет», - рассказал Петросян.

К слову, в ЖК «Садовые кварталы» находятся элитные квартиры. Цены на них стартуют от 400 млн рублей. В этом же доме, по данным СМИ, проживает и актер Иван Янковский.

Ранее дочь Евгения Петросяна официально выписали из квартиры отца в Москве на Ростовской набережной.