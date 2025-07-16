Окончательно вычеркнул из жизни: дочь Петросяна официально выписали из его квартиры в Москве

Московский городской суд подтвердил законность выселения 56-летней дочери юмориста Евгения Петросяна Викторины из его столичной квартиры на Ростовской набережной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы административного дела.

Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического суда о лишении прав Викторины на пользование квартирой отца. Постановление вступило в силу.

79-летний ведущий «Смехопанорамы» обратился в суд в конце прошлого года с требованием выписать дочь, рожденную в браке с Беллой Кригер, из московских апартаментов площадью 34 кв. метров. Стоимость жилья составляет около 20 млн рублей. Требования народного артиста РСФСР были удовлетворены в апреле 2025 года, и, поскольку они не были обжалованы, вступили в законную силу.

Наследница знаменитости проживает с 2020 года в США с мужем-американцем и двумя сыновьями. Женщина не участвовала в судебном процессе. В документах дела также сообщается, что она «не является членом семьи истца, более трех лет не проживает в квартире, не несет расходов по ее содержанию и не имеет там личных вещей».

Викторина — первый ребенок Петросяна. Она родилась в браке юмориста с балериной Беллой Кригер, которая погибла в аварии, когда их дочь была еще маленькой. По предварительным данным, отношения Евгения Вагановича с Викториной могли испортиться после его развода с Еленой Степаненко — тогда наследница артиста встала на сторону мачехи и не одобрила поступок отца.

Ранее Викторина прокомментировала решение суда о выселении из квартиры юмориста.