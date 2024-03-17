Юморист Евгений Петросян отшутился на вопрос о своем мужском здоровье. Об этом стало известно после выхода шоу «Кстати».

Гарик Харламов решил в студии программы связаться с Евгением Петросяном, который накануне объявил о пополнении в семье. Юморист поздравил Петросяна и поинтересовался, каким образом ему в 78 лет удалось осчастливить супругу.

«Евгений Ваганович, поделитесь, пожалуйста, секретом. Вот чисто по-мужски, между нами мужиками. Как оставаться вот в таком здравии. Мы, действительно, все завидуем что ли, получается…», — заявил он.

Однако прямого ответа Петросян не дал, а лишь пошутил на эту тему.

«Как сказал один из моих авторов Терехов… Мой возраст для армянина, как слону — дробина», — посмеялся он.

После этого он передал привет всем зрителям шоу и еще раз поблагодарил за теплые слова в адрес семьи.

Ранее мы писали о том. что жена Евгения Петросяна раскрыла дату рождения второго ребенка. По словам Татьяны Брухуновой, дочь родилась еще в 2023 году.