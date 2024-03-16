«Не буду лукавить»: жена Евгения Петросяна раскрыла дату рождения второго ребенка

Татьяна Брухунова заявила, что родила второго ребенка Петросяну еще в 2023 году. Об этом она рассказала в соцсетях.

Жена Евгения Петросяна продолжает делиться подробностями о рождении дочери. Напомним, несколько дней назад она выложила в личном блоге семейный снимок, на котором показала еще одного ребенка, родившегося в семье.

Брухунова призналась, что роды стали для нее «большим событием». Однако они прошли не накануне, как об этом думали многие, а еще в 2023 году.

«Я не буду лукавить, дочь родилась не на днях. Дочь родилась в прошлом году. Когда я буду готова поделиться с вами более подробной информацией, я обязательно это сделаю. На данный момент так», — рассказала она.

Жена юмориста поблагодарила всех, кто поздравлял ее с пополнением в семье.

«Это действительно очень важно в такой трогательный и немножко волшебный момент для каждой женщины. Поэтому я очень благодарна всем за тактичность, за доброе отношение и за отсутствие лишних вопросов», — добавила она.

Ранее супруга Петросяна заявила, что у юмориста нет и не будет проблем с деторождением.