Юморист Артем Муратов рассказал, почему редко показывает в соцсетях жену и детей

Бывший участник КВН и юморист Артем Муратов рассказал, почему не показывает в соцсетях жену и детей. Звезда в интервью Леди Mail также ответил на слухи о романе с блогершей Идой Галич.

Мужчина счастлив с супругой Ульяной много лет. Они вместе еще со старших курсов университета. Он назвал залогом крепких отношений – уважение и взаимопонимание.

«У нас появилась одна общая прекрасная цель, это можно даже охарактеризовать как большой прекрасный проект: любить и воспитывать наших детей. Вообще воспитание детей — это как что-то скрепляющие, так и почва для разногласия. Но это не страшно, так в каждой семье», – поделился он.

Артем рассказал, почему не показывает в соцсетях избранницу и наследников. Он признался, что Ульяна не так часто пользуется личным микроблогом.

«Не очень люблю выкладывать фотографии семьи в своих соцсетях, так как считаю свои соцсети платформой для работы, которая, так сложилось, связана в основном с юмором. Но все же, конечно, я иногда выкладываю фото», – объяснил артист.

Юморист подчеркнул, что просто не хочет «впускать всех подряд в свой дом». Также он прокомментировал слухи о романе с Идой Галич. Пользователи Сети подумали об этом, когда увидели комментарии мужчины к постам звезды. В одном из них он даже поставил сердечко.

«По поводу Иды Галич действительно была забавная история. Но жена не ревновала, а наоборот, сказала, что круто, что такой резонанс был», – ответил Артем.

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