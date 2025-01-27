«Самая прекрасная»: Елизавета Боярская поздравила мать с 72-летием

Актриса Елизавета Боярская поздравила свою мать Ларису Луппиан с 72-летием. Звезда опубликовала фото с именинницей в день ее рождения в соцсетях.

Художественному руководителю Театра имени Ленсовета 26 января исполнилось 72 года. Ее дочь от актера Михаила Боярского поделилась несколькими кадрами и тепло поздравила маму.

«Моя самая прекрасная, мудрая мамочка! С днем рождения. Люблю», — написала Елизавета.

Напомним, что Лариса вышла замуж за известного артиста в 1977 году. Она рассказывала в интервью, что сразу обратила внимание на внешность мужчины и очень хотела, чтобы у детей были хорошие гены. В 1980 году в их семье появился сын Сергей, а через пять лет родилась дочь Елизавета.

Михаил признавался, что жена посвятила жизнь воспитанию детей. Луппиан не хотела, чтобы сразу двое родителей отсутствовали долгое время, поэтому уделяла наследникам максимум своего внимания. Но это никак не тяготило женщину. Она делилась, что дети – главная радость в ее жизни. Сейчас она с огромным удовольствием смотрит и за внуками.

Ранее мы писали о том, что Лариса Луппиан кардинально сменила имидж. Она предстала на фото с новым цветом волос и прической.