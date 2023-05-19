Юморист Александр Морозов назвал причину пропажи Елены Степаненко

Экс-супруга Евгения Петросяна в последнее время все чаще беспокоит фанатов. Елена Степаненко совсем пропала из публичного пространства, да и на экранах больше не появляется, несмотря на то, что раньше была крайне популярная. Ходят слухи, что артистка испытывает серьезные жизненные трудности, связанные в том числе и со здоровьем. Раскрыть правду о том, куда исчезла звезда комедии, решил ее коллега Александр Морозов.

По словам шоумена, со Степаненко все хорошо, и поклонникам совсем не нужно переживать за ее состояние. Он заявил, что действительно и сам давно не видел бывшую жену Петросяна, но уверен, что с ней ничего не случилось, так как она сильная личность, которая сможет со всем справиться.

Назвал комик и причину, по которой Елена перестала появляться на телевидении. Он считает, что это проблема многих артистов, работающих в сфере юмора, так как сейчас неподходящее время для смеха.

«Программы ее юмористические выходили по ВГТРК, а там юмора сейчас совсем мало. А у нее куча передач снята, их просто не показывают пока. Если бы что-то случилось, то я бы знал. Елена — очень мощная личность, она очень сильная, с крепким характером. Она бы и без Петросяна добилась успеха в любой сфере», - заявил Александр Морозов.

Напомним, что тревожные новости в последнее время появлялись и о здоровье Евгения Вагановича. Сообщалось, что он несколько дней провел в больнице в тяжелом состоянии. Однако недавно он пришел на светское мероприятие и опроверг все слухи, показав, что находится в прекрасном состоянии.