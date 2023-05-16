Евгений Петросян два дня проверялся в больнице и рассказал о нарушениях со стороны врачей

77-летний юморист Евгений Петросян пришел на премьеру фильма в Москве после слухов о проблемах со здоровьем. Артист эстрады рассказал журналистам, что на самом деле случилось.

«Я проверялся два дня, а из этого создали черти что», - рассказал писатель-юморист.

Однако не успел он доехать до больницы, как стали звонить «ото всюду». Петросян в связи с этим обвинил медиков в нарушениях.

«Врачи журналистам сообщили. Но я никому не устраивал нагоняй - Бог разберётся», - сказал Петросян. Его слова приводит сайт mk.ru.

Юморист уже привык к новостям о себе – его не расстраивает никакая информация, Петросян на все реагирует с юмором.

Артист вспомнил, как 20 лет назад направился в больницу, но по дороге появились неотложные дела. В результате он не доехал до медучреждения, но СМИ опубликовали неизвестные анализы и диагнозы.

Сейчас с Петросяном все в порядке: он прекрасно себя чувствует.

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