Юморист Александр Гудков вспомнил про свою востребованность на шоу Варнавы

Юморист Александр Гудков вспомнил про свою востребованность на шоу Екатерины Варнавы. Об этом стало известно в эфире передачи «Секретики».

Александр Гудков уже давно не появляется в эфире ТВ. После неудачной пародии на песню Ярослава Дронова выступления юмориста стали массово отменяться. Это привело к тому, что Гудков остался без работы. В эфире шоу Варнавы он впервые заговорил о былых успехах.

«Я был востребован. С удовольствием снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это платформа, которая дает мне эфир», — высказался Александр.

Примечательно, что Екатерина решила подшутить над приятелем и уточнила, что ее проект — это единственный канал, на котором он может сниматься.

В эфире передачи Гудков рассказал секрет, связанный со звездой мирового масштаба. Юморист вспомнил, как в 2022 году на показе Gucci он подтолкнул певицу Рианну в спину. Тогда артистка находилась в положении. Увидев округлившийся живот Рианны, Гудков засмущался. Вот почему он сделал вид, что не причастен к произошедшему.

«Сделал вид, что это был не я», — сообщил Гудков.

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