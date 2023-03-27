Юмор как у Галкина*: высказывания Дмитрия Назарова на концерте в Израиле разозлили россиян

В Израиле прошел концерт народного артиста России Дмитрия Назарова. В Сети сравнили его шутки с выступлением юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), который оскорбительно шутил в адрес певца Филиппа Киркорова и других звезд.

Юмор Назарова оставил у публики неоднозначное впечатление. Зрители заметили, что он пытался превзойти Галкина*.

В Сети стали интересоваться, сколько русскоговорящих граждан готовы были заплатить за выступление.

Назарова уволили из МХТ им. Чехова в январе 2023 года. С ним из театра ушла жена. Артист уехал из России и организовал концерты за границей.

Назаров позже рассказал об отношениях с худруком МХТ Константином Хабенским, принявшим решение об увольнении. По его словам, дружбы между коллегами не было, зато уважение имелось.