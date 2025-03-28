Юлию Проскурякову раскритиковали за платье, подчеркнувшее недостатки ее фигуры

Певица Юлия Проскурякова похвасталась в личном блоге новым платьем, в котором в ближайшее время планировала выйти в свет, и нарвалась на критику. Пользователям Сети наряд 42-летней жены композитора Игоря Николаева показался слишком откровенным.

Юлия выбрала черное приталенное платье в пол с глубоким декольте и разрезом юбки до бедра. Образ она дополнила туфлями-лодочками в тон и крупными серьгами.

По мнению поклонников Проскуряковой, платье подчеркнуло все недостатки ее фигуры и визуально прибавило объем в бедрах за счет декоративной сборки. Кроме того, пользователи отметили, что корсет платья, удачно подчеркнул талию, но «расплющил» область декольте.

«Скоро в передаче «Привет, Андрей» мы с мужем порадуем вас песней», — подписала кадр жена Николаева и не стала отвечать на критику в комментариях.