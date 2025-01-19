«Они не могут без ссор»: что происходит между Игорем Николаевым и Юлией Проскуряковой

Игорь Николаев уже почти 15 лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Со стороны союз артистов кажется образцовым, но, как оказалось, между ними часто происходят конфликты. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» дочь пары Вероника раскрыла правду об отношениях родителей.

По словам звездной наследницы, ее родители часто ругаются из-за мелочей. Так, иногда Игорь Николаев слишком долго собирается, бывает и такое, что он «что-то не то съел». При этом певец всегда первым идет мириться с женой: называет ее «Юлечкой» и приглашает сходить куда-нибудь вместе.

«А я на все это смотрю… и думаю: „Это мои родители. Без ссор они не могут“», — заявила Вероника Николаева.

В одном из интервью Юлия Проскурякова признавалась, что между ней и мужем случаются конфликты, но им удается разрешить их, поскольку они «понимают друг друга» в силу творческой профессии. Певица подчеркнула, что через притирки в отношениях проходят все пары, и они «не исключение».

«Уже как-то это стирается. Как-то ты уже не помнишь таких глобально-кризисных ситуаций. Конечно, притирка бывает у всех пар. Мы не исключение, у нас тоже была притирка. Это нормально. Странно, если пара вообще этого не проходит, на мой взгляд. Значит, что-то не так», — отметила Юлия Проскурякова.

Напомним, звездная пара состоит в браке с 2010 года, у них есть 9-летняя дочь Вероника. Периодически в СМИ появляются слухи о разводе Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, но артисты ни разу их не подтверждали. При этом в последнее время знаменитости могут появляться на публике по отдельности, что вызывает вопросы у поклонников.

Ранее мы писали о том, что Юлия Проскурякова публично обратилась к Игорю Николаеву в день его 65-летия.