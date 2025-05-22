«Самое важное – искать силы»: Юлия Пересильд рассказала о сложностях в жизни

Актриса Юлия Пересильд рассказала, как преодолевает сложности в жизни. По ее мнению, в такие моменты важно двигаться и искать силы.

«У меня нет однозначного ответа на вопрос, как находить силы внутри себя или в окружающем мире. Но мне кажется, что в критически сложной ситуации очень важно двигаться и искать эти силы», - сказала Пересильд «7Дней.ru».

Актриса уверена: даже в случае неудачных попыток важно продолжать поиски. По ее мнению, это «самое интересное и важное».

23 мая состоится премьера фильма с участием Пересильд «Мужу привет». Главная героиня картины столкнулась с комой мужа, но жизнь меняет встреча с другим мужчиной. По сюжету она ищет силу в вере, молитвах, поддержке детей. Внутренние ресурсы помогает находить искусство: книги, фильмы, спектакли.

Ранее дочь Пересильд Анна отметила 16-летие. В день рождения она призналась в любви парню и заявила, что не представляет жизни без него.