«Юлию отпихивала так пару раз»: Алексей Чумаков вспомнил о шалостях фигуристой Семенович

В новом выпуске шоу «Один в один» юмористка Надежда Ангарская примерила образ Анны Семенович. В прошлый раз артистка перевоплощалась в Надежду Бабкину, но пародия не пришлась по вкусу судье Алексею Чумакову. В этот раз муж Юлии Ковальчук пришел в восторг от выступления участницы и вспомнил смешной случай, связанный с экс-солисткой «Блестящих».

Надо сказать, что на сцене Ангарскую было практически не отличить от Семенович. Сходства добавило и то, что у них обоих пышные фигуры. Надежда примерила парик с белокурыми локонами и сделала макияж в стиле звезды.

Чумаков назвал певицу лучезарным, ярким человеком, которая не полезет за словом в карман. Музыкант вспомнил, как Семенович очень активно крутила бедрами на сцене и сдвигала Юлию Ковальчук, пишет StarHit.

«То есть она Юлию отпихивала так пару раз. Юля немножко поменьше, она так улетала, а потом под конец концерта приходила откуда-то, в пыли вся добиралась», — в шутку сказал артист.

В итоге Чумаков назвал номер Ангарской филигранным от начала до конца и назвал его одним из лучших выступлений юмористки.

Напомним, 26 февраля Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отмечают 17-летнюю годовщину со дня свадьбы. Певица трогательно обратилась к мужу в соцсетях в памятную дату.