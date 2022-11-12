12:47, 12 ноября 2022
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Юлию Михалкову заметили на яхте в черных трусах
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» пробует себя в модельном бизнесе. На днях артистка порадовала подписчиков новым снимком с яхты.
На кадрах девушка сияет под лучами солнца в черных трусах и топике. Шаловливую позу активно начали обсуждать в комментариях.
«Высший класс девушка! Пора номинироваться в мисс мира!» - отметили подписчики.
Напомним, что недавно декольте Михалковой возбудило россиян.
Источник фото:Burst
Источник:Экспресс газета
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: