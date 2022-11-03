«Вот это формы»: откровенное декольте Михалковой возбудило россиян

Звезда юмористического шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова предстала перед объективами фотокамер в откровенном наряде.

На одной из светских тусовок актриса и автор книги «Не говори мужчинам НЕТ» появилась в роскошном платье. Черный шелк прекрасно сочетался с шерстяной накидкой.

Два выреза - на груди и поясе - позволили поклонникам женской красоты по достоинству оценить формы Юлии и полюбоваться ее стройными ножками.

«Вот это да!» «Потрясающие формы», «Ножки - просто блеск», – отзываются о выложенном фото восторженные подписчики.

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ФОТО: Kashaev Pavel/East News