12:46, 03 ноября 2022
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«Вот это формы»: откровенное декольте Михалковой возбудило россиян
Звезда юмористического шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова предстала перед объективами фотокамер в откровенном наряде.
На одной из светских тусовок актриса и автор книги «Не говори мужчинам НЕТ» появилась в роскошном платье. Черный шелк прекрасно сочетался с шерстяной накидкой.
Два выреза - на груди и поясе - позволили поклонникам женской красоты по достоинству оценить формы Юлии и полюбоваться ее стройными ножками.
«Вот это да!» «Потрясающие формы», «Ножки - просто блеск», – отзываются о выложенном фото восторженные подписчики.
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ФОТО: Kashaev Pavel/East News
Источник:https://utro.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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