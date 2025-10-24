Юлию Барановскую во время госпитализации в Салехарде оперировал дежурный хирург

Стало известно, что во время госпитализации в Салехарде ведущую Юлию Барановскую оперировал дежурный хирург. В тот день работал Александр Бежацкий – врач с 12-летним стажем.

Подробности сообщает URA.RU.

Источники в медицинских кругах рассказали агентству: «В тот день дежурным хирургом был Александр Бежацкий. Он и прооперировал известную телеведущую, у которой возникли осложнения после родов».

Главный врач СОКБ Александр Добровольский не ответил на вопросы издания на момент выхода новости. Известно, что Бежацкий занимается удалением доброкачественных и кожных новообразований, выполняет блокады, проводит перевязки и другие хирургические манипуляции.

22 октября Барановская впервые вышла в свет после операции. Ведущая призналась, что «сама испугалась» случившегося с ней на съемках. Звезда вернулась к публике заметно похудевшей и поделилась, что ей назначили диету. Юлия уже вернулась на работу и говорит, что в ее случае общение и труд – самое лучшее.