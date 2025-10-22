«Сама испугалась»: Юлия Барановская впервые вышла в свет после операции

Ведущая Юлия Барановская впервые вышла в свет после операции. Она посетила мероприятие СТС - закрытый показ «Форт. Возвращение легенды». На нем присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Барановская рассказала об операциях и заявила, что сейчас все нормально.

«Сама испугалась. Слава Богу, все нормально. Вернулась, правда, похудевшая… Столько любви от всех я получила. Хочется сказать каждому спасибо, и руки врачей сделали все самое лучшее», - поделилась ведущая.

Журналисты поинтересовались, есть ли у Юлии диета. Ведущая не стала раскрывать подробности питания.

«Определенная диета, конечно, есть. Но мне нужно много двигаться. Естественно, что никто не будет перенапрягаться. Я вышла на работу. Для многих это удивление, говорят, зачем так быстро. Все же лучше знают себя сами, мы же не враги себе. Я точно знаю, что в моей ситуации общение, возвращение на работу – самое лучшее», - отметила Барановская.