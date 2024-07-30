Юлия Высоцкая сделала видео с Андреем Кончаловским под «похоронную» музыку: отреагировала даже Пугачева

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками домашними кадрами, на которых запечатлен ее супруг, режиссер Андрей Кончаловский. Реакцию под видео оставила певица Алла Пугачева.

Актриса запечатлела мужа во время ужина. Кончаловский сидел на улице, держа в руке бокал вина. Режиссер о чем-то увлеченно рассказывал.

Кончаловский был одет в белую футболку, рубашку и кофту, а также серые брюки. О чем говорил супруг, Высоцкая не раскрыла. На видео наложена музыка композитора Сергея Рахманинова. Под домашними кадрами Юлия написала: «Прекрасный. Родной».

Реакцию под видео оставила даже певица Алла Пугачева. Она опубликовала три смайла в виде огня, сердца и поднятого вверх большого пальца.

Некоторых поклонников удивило, что Юлия выбрала такую музыку для видео. «А что музыку нельзя подобрать другую, похоронная какая-то», «Послушала музыку и подумала сначала, что умер», «Ну ни к месту она здесь», - писали в Сети.