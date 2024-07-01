Была сильно напряжена и стеснялась: Юлия Высоцкая впервые за долгое время вышла в свет с Андреем Кончаловским

50-летняя актриса Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским впервые за долгое время вышли в свет. Пара посетила премию «Ника».

Выход знаменитостей запечатлел Super.ru.

Источник отмечает, что Юлия давно не появлялась на дорожках. В публикации говорится, будто Высоцкая застеснялась в какой-то момент.

Издание Woman.ru пишет, что супруги появляются вместе, только если режиссер представляет свой фильм или получает очередную кинопремию. Их появление на «Нике» неслучайно, Кончаловский является президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Журналисты издания запечатлели пару по пути в зал. Юлия была как будто напряжена – режиссер крепко держал ее за руку.

В июне Высоцкая заявляла, что готовится к новой жизни.