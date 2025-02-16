«Я не согласна, что на нем держится фильм»: Юлия Снигирь раскритиковала Юру Борисова в «Аноре»

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь раскритиковала коллегу Юру Борисова. В эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» актриса заявила, что фильм «Анора», за который артист номинирован на премию, «не держится» только на его игре.

В свое время Юлия Снигирь и Юра Борисов проходили пробы на главные роли в «Мастере и Маргарите». Тогда же у актрисы остались неприятные впечатления о работе с коллегой, указавшим на их разницу в возрасте. Теперь артистка решила высказаться о фильме «Анора», за роль в котором Юра Борисов может получить приз в номинации «Лучший актер второго плана» на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

«Он снят правдоподобно, такое немножечко документальное видео, живая камера. И в общем у них получилось погрузить нас в историю взаимоотношений этих двух людей (героев Майки Мэдисон и Марка Эйдельштейна)», — отметила Юлия Снигирь.

Однако супруга Евгения Цыганова добавила, что в картине было слишком много откровенных сцен и демонстрации запрещенных веществ. Причем, по словам Юлии Снигирь, на экранах показывают урезанную версию ленты. Актриса также считает, что не стоит восхищаться лишь игрой Юры Борисова в «Аноре».

«У Юры замечательная роль, но я не согласна с утверждением, что на нем держится фильм. Там потрясающая актриса. У них очень откровенные сцены. Учитывая то, что фильм порезали в нашем прокате. <…> Честно сказать, для меня перебор, я не могу. А потом, я жена и мама. Я бы не смогла там сняться», — заявила Юлия Снигирь.

После этих слов ведущая Светлана Бондарчук напомнила об откровенных сценах с участием артистки в «Мастере и Маргарите», посчитав, что тогда за Юлию Снигирь сыграла дублерша. Но актриса опровергла эту версию, заявив, что «это она».

Ранее мы писали о том, что Юлия Снигирь пожаловалась на режиссера Константина Богомолова и назвала его «тираном».